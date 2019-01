La Lazio continua a preparare la partita contro il Napoli: chance per Lukaku, che potrebbe entrare in ballottaggio con l'ex Betis Durmisi, vicino però al Celta Vigo. Anche Badelj sembra in partenza, la situazione Zappacosta è in fase di stallo causa cessioni più complicate del previsto, tipo quella di Caceres. Tutte le novità di mercato del mondo Lazio nelle parole del nostro corrispondente.