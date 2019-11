Tutti coinvolti, motivati, al centro del progetto. Dal titolarissimo Immobile alla sua riserva Caicedo, autore della rete decisiva contro il Sassuolo: tutti si sentono partecipi del destino della Lazio. La Lazio sembra definitivamente cresciuta e maturata, sembra finalmente in grado di essere cinica ed evitare passaggi a vuoto. Ed il merito è di Inzaghi.



INZAGHI MENTAL COACH - Il mister, come riporta il Messaggero, riesce a coinvolgere quasi tutta la rosa, non ci sono scontenti, tutti vogliono dare il massimo per raggiungere la Champions. Patric e il già citato Caicedo sono proprio l'emblema di una gestione accurata nel tempo. L'obiettivo di Inzaghi è mettere al centro del progetto anche Cataldi, Parolo, Jony e Vavro, in modo da avere il massimo dai suoi giocatori.