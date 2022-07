Sospiro di sollievo in casa Lazio. Non preoccupano le condizioni di Casale e Cancellieri, che domani saranno regolarmente in campo a Formello per la ripresa degli allenamenti. I due avevano riportato qualche acciacco nella parte conclusiva del ritiro. In particolare, entrambi accusavano fastidi al ginocchio sinistro. Il difensore aveva saltato l'ultima amichevole. L'attaccante, nella stessa partita, ha lasciato il campo anzitempo per un dolore poco dopo aver realizzato il 4-0.



Il riposo di questi giorni dopo le fatiche auronzane sembra sia bastato per farli riprendere. Da domani torneranno a disposizione, pur senza forzature, e saranno a disposizione per la seconda parte della preparazione estive della squadra.