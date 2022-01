Proseguono gli ottavi di finale di, con due partite in programma oggi. Si parte alle 17.30 con, per poi proseguire alle 21 con Juventus-Sampdoria. La squadra che, che nel suo ottavo di finale ha eliminato il Genoa ai supplementari. Per quanto riguarda, il bilancio è a favore dei biancocelesti con 45 vittorie (23 in casa), 24 pareggi e 27 successi dei friulani. L’ultimo scontro diretto frain questa competizione risale al 17 dicembre del 2015, match conclusosi con la vittoria della squadra capitolina in rimonta per 2-1 all’Olimpico. Oggi tutti in campo alla 17.30,Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni.Silvestri; Becao, Perez, Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo, Walace, Udogie; Success, Pussetto