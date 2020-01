La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Matías Casasola, proveniente dalla Società Sportiva Lazio. Il difensore, nato a Buenos Aires (Argentina) l’11 agosto 1995, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2020. La formula è quella del trasferimento temporaneo. Ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Boca Juniors, passando per il Fulham prima di approdare in Italia per vestire in successione le maglie di Como, Trapani e Alessandria. Nel 2018 si trasferisce alla Salernitana e le buone prestazioni nelle file dei granata gli consentono di attirare le attenzioni della Lazio, che lo acquisisce a titolo definitivo nel gennaio 2019 lasciandolo però in prestito in Campania fino al termine della stagione. Nel suo palmares personale anche la partecipazione ai Mondiali U20 del 2015 e, nello stesso anno, la vittoria del Campionato Sudamericano con la Nazionale albiceleste di categoria. Inizia ora a Cosenza la sua nuova avventura professionale!