Simone Inzaghi ha scelto, sarà Felipe Caicedo l'attaccante titolare accanto a Ciro Immobile per la gara che la Lazio disputerà contro il Napoli. La brutta notizia è però che Joaquin Correa non solo non partirà dal 1' ma non riuscirà ad essere neanche in panchina come confermano le formazioni ufficiali pubblicate dalla Lega Serie A.