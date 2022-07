Ieri Gila e Romagnoli, oggi Luis Maximiano. La Lazio prosegue nell'ufficializzazione dei diversi colpi di mercato impostati e definiti in queste calde settimane: contando anche Marcos Antonio, Cancellieri e Casale sono già infatti i nuovi acquisti messi a segno dalla società biancoceleste. Il portiere portoghese arriva a titolo definitivo dal Granada per 10 milioni di euro più bonus e firmerà un contratto quinquennale.



Chiuso l'acquisto del sostituto di Strakosha, la Lazio proverà a stringere nei prossimi giorni pure per Ivan Provedel, con cui l'intesa è già definitiva. Manca soltanto l'ok dello Spezia, che ha messo gli occhi sul sampdoriano Falcone.