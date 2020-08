Così la Lazio ha annunciato la ripresa degli allenamenti: "Si torna al lavoro. Dopo quasi tre settimane di stop, la Prima Squadra della Capitale tornerà sul campo per dare inizio alla preparazione che porterà i biancocelesti a disputare la prossima annata sportiva.



La prima seduta di allenamento della Lazio, in particolare, è in programma domani alle ore 18:00 presso l’S.S. Lazio Training Center".