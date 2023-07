Mancava ormai solamente l’ufficialità arrivata ieri: Sergej Milinkovic-Savic lascia la Lazio dopo otto stagioni per approdare nel campionato arabo. Un buco importante quello lasciato dal serbo nello scacchiere di Sarri, con il tecnico biancoceleste che punta su una sua vecchia conoscenza come Piotr Zielinski, già allenato a Empoli e Napoli. L’arrivo nella capitale del centrocampista polacco in forza al Napoli è sempre più vicino, offerto a 1,50, quota che sale a 2. Potrebbe essere giunta l’ora del ritorno in Serie A dopo una sola stagione per il mediano del Galatasaray Lucas Torreira, visto alla Lazio a 1,85 mentre sale a 4 l’acquisto di Roberto Pereyra, libero dopo il contratto scaduto lo scorso 30 giugno dall’Udinese, stessa quota di un altro sudamericano, Nahitan Nandez, tornato in massima serie con il Cagliari dopo un anno di B.