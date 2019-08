Oramai è ufficiale, la Lazio potrà convocare il nuovo acquisto Jony per il derby contro la Roma. La Fifa ha autorizzato temporaneamente la Lazio a tesserare l'oramai ex Malaga: in questo modo Inzaghi potrebbe farlo scendere in campo, di fatto facendolo esordire, proprio nella stracittadina.



COMUNICATO LAZIO - Lo comunica la Lazio, che sottolinea come l'autorizzazione è temporanea: il presidente del Malaga Al Thani di fatto non ha accettato il passaggio di Jony alla Lazio, inviando il caso direttamente alla Fifa. Ecco il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica che la FIFA ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Jonathan Rodriguez Menendez, il quale sarà dunquea disposizione del mister Inzaghi in occasione della gara di domenica contro la Roma".