Si chiude la telenovela di mercato legata al nome di Vedat Muriqi per la Lazio. Dopo la trattativa prima impostata e poi tramontata col Bruges per le presunte cattive condizioni fisiche palesate dal nazionale kosovaro al momento delle visite mediche in Belgio, il club biancoceleste ha virato sul Maiorca, il club nel quale il giocatore ha militato nella seconda metà dell'ultima stagione. Giungendo ad un'intesa sulla base di 9,3 milioni di euro.



Questa la nota ufficiale diffusa dalla Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Muriqi Vedat al club spagnolo RCD Mallorca".