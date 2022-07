C'era anche Federico Pastorello ieri ad Auronzo di Cadore. Ma non per assistere all'amichevole della Lazio. Il procuratore sportivo ha avuto un colloqui con Acerbi per fare il punto sulla sua situazione in uscita. A riportare la notizia oggi è Repubblica. Oltre alla corte spietata del Monza - ancora per il momento non presa in considerazione dal difensore - sul classe '88 c'è l'Inter, che deve trovare un'alternativa allo sfumato Bremer.



In nerazzurro il Leone ritroverebbe Inzaghi e, per questo, ci andrebbe di corsa. Anche a costo di mettere in discussione la sua titolarità, con il terzetto Bastoni - De Vrij - Skriniar che ormai sembra ben collaudato. Non c'è ancora un'offerta ufficiale dei meneghini, ma lo stesso agente - prima di incontrare il calciatore - aveva già fatto presente a Lotito questa situazione. Si lavorerà quindi per mandarla in porto, nell'interesse di tutti.