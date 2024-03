Lazio, UFFICIALE: niente fratture, ma lungo stop per Provedel. Salta derby e doppia sfida con la Juve

Redazione CM

La Lazio perderà per almeno un mese il proprio portiere titolare Ivan Provedel. L'estremo difensore si è infortunato alla cavilgia nei minuti di recupero della gara contro l'Udinese della 28esima giornata di Serie A e fin da subito si è temuto il peggio. I primi esami strumentali hanno escluso fratture ossee, ma il ko resta comunque di quelli seri.



INTERESSATI I LEGAMENTI - La distorsione alla caviglia ha infatti interessato i legamenti e per questo il percorso di recupero dovrà essere sicuramente di lunga durata. I tempi stimati per il rientro all'attività sportiva sono di almeno un mese di stop e questa non è una buona notizia per il neo-allenatore Igor Tudor che non avrà a disposizione il proprio portiere in un calendario che per i biancocelesti è incredibilmente impegnativo.



CHE PARTITE SALTA - Provedel sarà sicuramente out per il doppio confronto dell'andata di Coppa Italia e di campionato contro la Juventus e soprattutto mancherà anche nel derby di ritorno contro la Roma in programma sabato 6 aprile. È probabile che possa rientrare o contro il Genoa nella gara del 20 aprile o addirittura per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus in programma martedì 23 aprile.