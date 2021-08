In seguito allo sblocco del mercato cominciano ad arrivare le prime ufficialità in casa Lazio. Dopo Pedro ecco quelle in entrata di Felipe Anderson, Hysaj e Romero e quelle in uscita di Kalaj, Baxevanos e Novella.



Il comunicato:

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:



Pereira Gomes Felipe Anderson, proveniente dal club West Ham United FC;

Hysaj Elseid;

Romero Bezzana Luka, proveniente dal RCD Maiorca.



Sono stati, invece, ceduti a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:



Kalaj Sergio a favore della Carrarese Calcio 1908;

Baxevanos Nikolaos a favore della Chindia Targoviste (ROM);

Novella Mattia a favore della Monopoli Calcio.