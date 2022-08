Quinto miglior risultato di sempre nell'era Lotito per la campagna abbonamenti della Lazio. Negli ultimi due giorni si è registrata un'ulteriore impennata nelle vendite, che ha portato il totale a sfiorare quota 22mila tessere. I laziali avranno tempo ancora fino a domani per assicurarsi un posto sugli spalti per la prossima stagione che sta per partire. Da martedì inizierà la vendita libera dei biglietti per Lazio - Bologna di domenica 14 alle 18:00.



Impensabile riuscire a raggiungere la cifre toccata nel 2004, il primo anno dell'attuale proprietà, quando in poche settimane si arrivò a 28731 abbonati. O nel biennio 2008-2010 quando si registrarono rispettivamente 25060 e 27334 sottoscrittori. Con uno sprint finale però il quarto posto sembra alla portata, provando a superare, o almeno ad avvicinare, i 23173 del 2013/14, dopo la vittoria in Coppa Italia. Già ora comunque si può parlare di un netto cambio di tendenza. I tifosi stanno rispondendo presente, anche alla luce di una sessione di mercato raramente così soddisfacente negli ultimi anni. Non è da escludere inoltre che nelle prossime settimane la società studi anche la possibilità di proporre miniabbonamenti per il girone di Europa League.