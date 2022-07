Ultimi giorni ad Auronzo per la Lazio. Giovedì l'amichevole contro il Primorje chiuderà il ritiro sotto le tre cime di Lavaredo e sarà l'occasione per i biancocelesti di sfoggiare la terza divisa, che sarà svelata domani durante la presentazione ufficiale della squadra. Una serata a tinte biancocelesti che la società sta organizzando con il comune cadorino per salutare i tanti tifosi che hanno accompagnato Sarri e i suoi uomini in queste due settimane.



L'orario preciso e il luogo dell'evento saranno comunicate nelle prossime ore. Per i sostenitori presenti nella località veneta sarà l'occasione di vedere da vicino un'ultima volta tutta la rosa al completo e magari sentire anche qualche parola dai protagonisti in vista della prossima stagione.