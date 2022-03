Quello di domani fra Lazio e Roma potrebbe essere l'ultimo derby della Capitale per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo piace a tanti club italiani ed estero e questa estate potrebbe essere quella decisiva per l'addio definitivo alla Lazio con Lotito che chiede sempre non meno di 60 milioni per il suo addio. Inter, Milan e Juve sono sempre in prima fila in caso di addio, ma non a quelle cifre.