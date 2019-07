L'ultimo weekend senza Lazzari in casa Lazio. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, lunedì sarà il Lazzari-day: fissate le visite mediche. Le voci di complicazioni sono superate, mancano solo alcuni passaggi burocratici che, a partire da oggi, verranno sbrigati, poi Lazzari diventerà un giocatore della Lazio. 10 milioni di euro + Murgia, valutato 6 milioni, e Inzaghi avrà il suo esterno destro.



MERCATO LAZIO - Domenica sera Lazzari sarà a Roma, Murgia al rientro dalle ferie firmerà il contratto con gli emiliani. Lunedì l'esterno destro sarà in clinica Paideia, svolgerà i necessari test clinici, poi sarà ufficialmente il terzo acquisto della Lazio.