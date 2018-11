La Lazio lavora per dimenticare la sconfitta di Cipro e riprendere a vincere, già dal match contro il Chievo. Subito in campo, seduta di scarico per chi ha giocato contro l’Apollon, allenamento normale per il resto della squadra. Domenica la gara di Verona sarà fondamentale: mancherà di certo almeno un titolare, Inzaghi ha lasciato a riposo molti big per averli in grande spolvero in campionato.



ALLENAMENTO LAZIO - La Lazio, tornata in mattina da Cipro, è tornata subito al lavoro al centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi potrà contare su tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per Leiva, ancora alle prese con un problema all’adduttore. Da valutare Adam Marusic: le sue condizioni sono sotto osservazione.