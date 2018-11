, ha giocato male, con atteggiamento irrispettoso e freddino, senza carattere.ha lasciato che il campo un po' pesante condizionasse la voglia e la determinazione, che un po' di giocatori messi bene in campo limitassero le folate offensive. Alla fine, una squadra raccogliticcia ha fatto quello che voleva: l'impresa, prima squadra di Cipro a vincere contro un'italiana. Squadra raccogliticcia, perchè avete pensato subito a questa Lazio B?Ribalto: la Lazio è riuscita a perdere contro i volenterosi ciprioti. Non voglio nemmeno sminuire l'avversario, ma francamente non riuscire a fare nemmeno un tiro in porta contro l'Apollon è una di quelle cose che mi fa salire il malessere, in quel posto particolare tra cuore, fegato e voce scarica. Un tristissimo problema di atteggiamento e approccio.dopo il pareggio quasi indecoroso contro il lazzaretto rossonero. Ha fatto fare l'impresa all'Apollon. Magari a Limassol lo faranno cittadino onorario, lo meriterebbe.: sarà l'idea più alta che ho della Lazio, e quella strana fissa a considerare le sconfitte indecorose quello che sono. Semplicemente, sconfitte indecorose.Comunque parliamo di cose belle: Rossi ha fatto il suo esordio stagionale, ha provato pure a buttarla dentro, è un torello, si farà. Ma esordio assoluto per il difensore Armini: se ne parla un gran bene, a saperlo che finiva così alla malora a questo punto poteva giocare dall'inizio, lo avrebbe meritato. Spero ricordi l'emozione, non il risultato. Vale pure per noi: ricordiamo l'emozione di un esordio, e dimentichiamo il resto, che è meglio.. Nella vita aMagari non ci darà il primato nel girone, ma non vi sentite già un po' più onesti intellettualmente?p.s. Nota a margine: ok la prestazione da impiegatucci del pallone, da timbra-cartellini grigi. Però io fossi Inzaghi davanti alla telecamere non avrei parlato di poche motivazioni.. Cioè fossi proprio io l'incaricato a trasferire motivazioni aggiuntive e voglia ad un match che non ne ha. Poi ognuno la pensa come vuole, per carità: fatemi pensare al futuro di Armini, che è meglio.