L'Arsenal torna alla carica per Milinkovic. Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera, l'attuale capolista della Premier League, dopo le avance estive respinte dal Sergente stesso, si è fatta di nuovo avanti con il centrocampista della Lazio. La ritrovata dimensione da top club da parte dei Gunners potrebbe ora spingere il serbo a prendere in considerazione anche la loro offerta. Lotito però resta fiducioso di una sua permanenza, almeno a gennaio. Il numero 21 intanto lunedì si aggregherà al resto della squadra per il mini-ritiro in Turchia