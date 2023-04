Vecino in dubbio per La Spezia. Il centrocampista della Lazio accusa un fastidio al ginocchio e ieri è stato costretto a finire la seduta di alleamento in anticipo, saltando la partitella finale. La rifinitura di oggi sarà decisiva per stabilire se potrà essere convocato o meno. In ogni caso domani in campo al Picco dall'inizio sembra scontato vedere ancora Danilo Cataldi in cabina di regia, con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati.