Un colpo da 20 milioni per il centrocampo. Questa la decisione di Lotito per il calciomercato della Lazio, che dovrà con tutta probabilità portare alla corte di Sarri un sostituto di Milinkovic. A riferire di questo pano del patron biancoceleste, concordato con lo stesso tecnico in un incontro avuto nei giorni scorsi, è oggi il Corriere dello Sport, che elenca anche tre possibili nomi: Zielinski sarebbe il preferito dal mister toscano, Loftus-Cheek l'alternativa, mentre da ieri rimbalza dalla turchia la notizia dell'interessamento dei capitoloni per Gedson Fernandes, del Besiktas.