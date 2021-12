Due nomi nuovi per la porta della Lazio. Con Strakosha pronto a lasciare a zero, in casa biancoceleste si fanno le dovute valutazioni: come scrive la Gazzetta dello Sport, oltre a Kepa del Chelsea, già allenato da Sarri a Londra, spunta anche il nome di Neto, ex Juve e Fiorentina, ora al Barcellona.