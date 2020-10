Tra le partite di ieri alle 21:00 in Europa League ci sono stati molti risultati pirotecnici. Uno di questi è stato registrato alla Generali Arena, lo stadio casalingo dello Sparta Praga. Il club ceco ha ospitato il Lille, che in Ligue 1 sta volando poiché primo in classifica, e ieri ha confermato la propria crescita. 1-4 il risultato finale. Il mattatore del match è stato un ex pallino del ds della Lazio Igli Tare. Si tratta di Yusuf Yazici. Il centrocampista offensivo turco, infatti, è stato autore di una tripletta. Il primo gol è stato un missile col suo gran sinistro che tanto aveva stregato Tare. Il secondo lo ha siglato di testa e il terzo ancora di sinistro, ma a porta libera, con uno Sparta Praga ormai fuori gara.