Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, dice la sua sulla difesa biancoceleste a la Gazzetta dello Sport: "So come si muove la Lazio sul mercato, penso che sia inutile e sbagliato preoccuparsi. Tare metterà su una bella squadra, ne sono assolutamente convinto. Difesa? Avrei sognato l'arrivo di Romagnoli, ma anche Acerbi e Glik sono bravi. Sprocati? L'ho visto più volte alla Salernitana e secondo me può portare fisicità e qualità".