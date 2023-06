Tommaso Rocchi tornerà ad allenare nel settore giovanile della Lazio. L'ex attaccante biancoceleste aveva guidato l'Under18 fino a due stagioni fa, poi l'anno scorso si preso una pausa. Ne ha approfittato per conseguire il patentino UEFA Pro e ora è pronto a tornare a guidare i giovani aquilotti in panchina. Ancora da stabilire ufficialmente quale categoria gli verrà assegnata. In passato si era parlato anche di un possibile approdo in Primavera per lui, ma al momento la posizione di Sanderra non sembra in discussione dopo la promozione nel campionato Primavera 1 ottenuta nella passata stagione. Proprio per la Lazio Primavera ci sarà poi un nuovo Team Manager. Si tratta di Francesco Renga, figlio dell’ex giornalista scomparso.