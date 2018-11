Un gesto che vale tanto. Martin Caceres con la Lazio trova poco spazio, la sua cessione a gennaio non è solo una lontana possibilità, ma in Nazionale si è reso protagonista di un gesto che, ai tifosi della Lazio, ha ricordato Senad Lulic. Schierato al centro della difesa contro il Brasile, da titolare, Caceres prima della partita ha scaldato con la propria felpa la bambina che lo accompagnava sul terreno di gioco, proprio come aveva fatto Senad Lulic pochi giorni fa.



Su Instagram ha poi postato il video, per commentare: "Non è solo sport, ma dimostrazione di una cultura da parte di coloro che hanno avuto o hanno il privilegio di far parte di questa bella famiglia". Sono immediatamente arrivati centinaia di commenti positivi sul suo account.