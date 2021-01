Tra i profili che piacciono di più alla Lazio e al suo ds Igli Tare vi è senza dubbio Mattia Zaccagni. Il centrocampista offensivo dell’Hellas Verona è cresciuto molto sotto la gestione Juric. In questa stagione ha fatto registrare 4 gol e 5 assist. Il suo rendimento è finito sotto la lente d’ingrandimento di molti club oltre alla Lazio. Su tutti sembra fare sul serio in Napoli. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la società partenopea è disposta ad accelerare per il giocatore è sta valutando se acquistarlo a gennaio per poi lasciarlo in prestito in Veneto fino al termine della stagione.