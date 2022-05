Un punto stasera per centrare l'obiettivo stagionale. Conference o Europa League che sia, la Lazio contro la Juventus può ottenere la matematica certezza disputare le coppe anche l'anno prossimo (sarebbe il 6° anno di fila, ndr). La sconfitta col Milan ha infatti lasciato l'Atalanta all'ottavo posto, a tre punti di distacco. Un pari all'Allianz renderebbe irraggiungibili le Aquile all'ultima giornata.



Per avere la certezza invece di disputare proprio la ex Coppa Uefa, lasciando alle altre la possibilità ritrovarsi nella neonata terza competizione continentale, Immobile e compagni dovranno vincere stasera (assicurandosi così il 5° posto, ndr). Se però la Fiorentina, che giocherà contro la Sampdoria alle 18:00, non dovesse vincere, allora di nuovo basterebbe un segno X a Torino per garantirsi almeno il 6° posto, in virtù degli scontri diretti con i Viola favorevoli agli uomini di Sarri.