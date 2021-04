Dopo aver fatto i complimenti ai suoi calciatori, Inzaghi è tornato subito serio motivandoli per il prosieguo di stagione. "Bravi, ma ora dobbiamo essere grandi anche contro le medio-piccole". Queste le parole del tecnico riportate da Il Corriere dello Sport. Per vedere di nuovo la Lazio in Champions il prossimo anno servirà un filotto nelle ultime sei gare stagionali.



Un'impresa, sì, che però i biancocelesti possono sognare visto il ritmo del 2021. Nel nuovo anno il club capitolino (con una gara in meno) è quarto con 40 punti da gennaio (13 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Meglio di Immobile e compagni hanno fatto solamente la capolista Inter (46 punti), l'Atalanta (43 punti) e il Napoli (41 punti). Un rendimento da quarto posto che permette alla Lazio di mantenere buone speranze per la bagarre Champions.