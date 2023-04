A San Siro, in coppia con Romagnoli, Casale o Patric? Questo l'unico dubbio di Sarri in vista di Inter - Lazio, domenica all'ora di pranzo. Il tecnico biancoceleste ha tutta la rosa a disposizione e per questo potrà schierare l'11 migliore. Anche oggi nelle prove tattiche l'allenatore toscano ha schierato la squadra da una parte col 4-3-3 e dall'altra col 3-5-2 ruotando gli uomini. I due centrali in ballottaggio sono stati persino provati in coppia insieme, ma alla fine uno solo scenderà in campo dall'inizio al Meazza. Decisive per sciogliere le riserve saranno le sedute mattutine di domani e sabato, entrambe fissate alle 11 per far abituare meglio la squadra all'insolito orario di questa sfida cruciale nella corsa alla Champions League.