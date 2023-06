Manuel Lazzari è finito nel mirino dell'Inter. Lo scrive questa mattina Il Messaggero. L'esterno difensivo della Lazio, che negli ultimi mesi della stagione ha perso la titolarità nello schieramento di Sarri, è uno dei nomi fatti da Inzaghi per il mercato estivo. Fu proprio il tecnico piancentino a volerlo in biancoceleste per il suo 3-5-2.



La valutazione della Lazio per il cartellino del classe '93 è di circa 10 milioni di euro. I capitolini potrebbero però accettare di inserire nella eventuale trattativa uno tra Zanotti o Fabbian, entrambi profili graditi dalle parti di Formello. In alternativa, con i soldi incassati dalla cessione di Lazzari il club biancoceleste potrebbe tornare alla carica per Parisi dell'Empoli.