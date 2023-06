Il Milan pensa anche a Cataldi per la rivoluzione a centrocampo. Lo scrive questa mattina Il Tempo. Con gli 80 milioni incassati per Tonali i rossoneri si preparano ad effettuare azioni massicce sul mercato nei prossimi mesi. In pole resta Frattesi, ma potrebbe non essere l'unico colpo che il Diavolo proverà a fare in mediana. Milinkovic è un'idea sempre viva, mentre si è fatta largo nelle ultime ore proprio l'ipotesi di puntare sul numero 32 della Lazio per il ruolo di regista.