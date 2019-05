Una poltrona per due. Come riporta Il Corriere dello Sport, contro l'Atalanta Inzaghi dovrà mettere in campo una formazione in qualche modo impopolare. Dovrà fare delle scelte, con 3 assi nella manica e nessuna possibilità di errore. Correa e Caicedo lottano per un posto da titolare, difficile pensare alla seconda esclusione consecutiva per Ciro Immobile.



FORMAZIONE LAZIO - La Lazio ha vinto sempre quando ha schierato Caicedo e Correa, 18 puti, 14 gol segnati e 3 subiti: proprio dall'argentino Inzaghi si aspetta quei gol che potrebbero mancare per l'obiettivo Champions. Su di lui c'è l'interesse del Napoli e dell'Inter, va valorizzato al meglio. E non è escluso che Inzaghi decida per un assetto super offensivo: tutti e 3, e non solo a partita in corso.