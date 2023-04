L'inchiesta per le plusvalenze impatta anche per le azioni della Lazio in Borsa. Dopo le perquisizioni effettuate in sede da parte della Guardia di Finanza e l’iscrizione nel registro degli indagati, tra gli altri, del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Igli Tare, il titolo della società biancoceleste ha chiuso la seduta in forte perdita con un -8,44%.



Come riporta Calcio e Finanza, già dall’apertura il valore si era attestato a quota 1,055 euro per azione. A fine giornata il valore è crollato sempre di più fino a chiudere a 1,03 euro per azione. La capitalizzazione di mercato è calata invece dai circa 76 milioni di euro della giornata di ieri a poco più di 69 milioni di euro dopo la chiusura odierna.