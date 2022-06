La campagna abbonamenti della Lazio è pronta a partire. I tifosi - che avrebbero gradito maggior celerità da parte della società, vedendo anche l'operato di altri club di A - fremono per tornare a sottoscrivere le tessere. Non hanno potuto farlo negli ultimi due anni, per via del Covid, ma ora vogliono recuperare. E il bagno di folla visto all'Olimpico per l'ultima giornata lo dimostra.



Proprio da Lazio - Hellas il marketing biancoceleste ha deciso di prendere spunto per il nuovo slogan, svelato oggi in anteprima da Il Messaggero. "Uniti si vince", il motto che campeggerà sull'immagine degli spalti gremiti, come quelli che tutti sperano di rivedere stabilmente anche l'anno prossimo.