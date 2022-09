Nel pareggio tra Atalanta e Cremonese è risultata decisiva la rete, la prima in A, di Emanuele Valeri. Il classe 1998 è uno dei più positivi in questo inizio dei lombardi ed è stato al centro di molte trattative quest'estate, soprattutto con la Lazio. I biancocelesti lo avevano bocciato qualche anno fa e ora volevano riprenderlo per garantire il terzino mancino che Sarri desiderava. A gennaio il club di Lotito, che quello slot non l'ha ancora coperto, potrebbe tornare alla carica.