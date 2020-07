Sergej Milinkovic-Savic, fuoriclasse della Lazio, che sta attraversando un momento di crisi, è stato cercato dalla Juventus in passato, la stessa Juventus che domani affronterà da avversario. Come scrive Tuttosport, i bianconeri si scontrarono con le richieste di Lotito, che chiedeva circa 100 milioni di euro per cedere il serbo: oggi, secondo Tuttosport, il prezzo si è quasi dimezzato.