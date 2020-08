Se Caicedo andrà via, e tutto lascia pensare che sarà così, è tornato in ballo Vedat Muriqi, punta del Fenerbahce. Così riporta oggi Il Messaggero. Al direttore sportivo piace parecchio come profilo, ma il costo, al momento, è proibitivo, circa 20 milioni di euro. Ieri si era spar sa la voce di un incontro, ma gli stessi agenti hanno smentito. Da non dimenticare Giroud del Chelsea, mentre dal Messico spunta la candidatura di José Macias, classe '99, del Chivas.