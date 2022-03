Denisnon vuole più sentir parlare di, die dell'. Lo ha espresso a chiare lettere nelle dichiarazioni rilasciate in Danimarca, a TV 2 Sport: "in Italia. A gennaio c’erano diverse offerte per me in Serie A, ma ho detto no: non mi piace".Trasferitosi a titolo temporaneo al Copenaghen, il difensore slovacco vorrebbe restare lì anche in futuro: "Il mio cuore batte solo per il Copenaghen ora, voglio restare qui dove sono felice"., da dove i biancocelesti lo avevano prelevato per 10,5 milioni di euro nel 2019. Non è riuscito ad imporsi a Roma, né nel 3-5-2 di Inzaghi, né nel 4-3-3 di Sarri. Prima di salutare quest'anno aveva disputato solo 7 minuti in campionato, nel ritorno contro la Salernitana, e 5 in Coppa Italia contro l'Udinese. Con i danesi invece ha disputato. Nelle prime due ha anche messo a segno 1 assist e un gol. Ieri prima presenza stagionale in Europa, nel pirotecnico 4-4 in Conference League contro il PSV.La decisa volontà del calciatore di non rientrare alla base a giugno deve però fare i conti con la realtà.L'accordo di prestito tra Lazio e Copenaghen prevede un, fissato a 7 milioni. Se la somma non verrà versata, le parti dovranno trovare un'altra soluzione. Ma entrambi i club comunque hanno intenzione di venire incontro alle volontà del giocatore. Lo scenario di un rientro a Roma controvolgia di Vavro sembra quindi, ad oggi, poco probabile.