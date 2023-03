Matias Vecino, centrocampista della Lazio e match winner nella gare del Maradona contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sicuramente ci voleva una grande fase difensiva, abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a rimanere lucidi".



PLAYMAKER - "Ruolo? Ce la sto mettendo tutta, in nazionale ho fatto più partite davanti alla difesa ma faccio il meglio per aiutare la mia squadra".



RISULTATO - "Per noi ogni punto è vita, vincere qua ci deve dare ancora più consapevolezza, chi sbaglia meno va in Champions".



IL GOL - "Se ho mirato? Ho cercato di tirare forte, per evitare una partenza in contropiede. Alla fine è andata bene".