Difficilmente Vecino lascerà l'Inter a gennaio. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, sottolineando la volontà del calciatore di rimanere a Milano fino a fine stagione per poi essere libero di trovarsi una nuova destinazione in estate.



Niente Lazio quindi per l'uruguayano, almeno per il momento. Il suo nome però è da tener d'occhio in estate, quando i biancocelesti porteranno avanti una profonda opera di rinnovamento della rosa. Va detto che l'idea di Sarri e della società è quella di puntare su profili più giovani per il futuro, ma inserire un nuovo elemento di esperienza e affidabilità potrebbe essere una soluzione per sopperire all'addio di Leiva.