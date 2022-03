Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Lazio - Venezia. Lazzari torna nella lista, ma Sarri è costretto a rinunciare a Radu. Il rumeno accusa ancora dolore al piede ed è costretto al forfait. Aggiunto Floriani nell'elenco al suo posto. Oltre al numero 26 tra le aquile sono indisponibili Cataldi, per infortunio e Marusic per squalifica.Tutto ok invece per Patric, che ieri aveva saltato al rifinitura. Oggi sarà regolarmente a disposizione.



Di seguito l'elenco completo dei 23 biancocelesti chiamati da tecnico toscano: Adamonis, Reina, Strakosha; Acerbi, Floriani, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Luiz Felipe, Patric; Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Cabral, Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro, Pedro, Romero, Zaccagni.