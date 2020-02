Turno infrasettimanale atipico per Lazio e Verona, che questa sera, alle 20.45, si affrontano all’Olimpico nel recupero della 17esima giornata di Serie A, rimandata a causa dell’impegno in Supercoppa dei biancocelesti. Con una vittoria Inzaghi potrebbe scavalcare l’Inter al secondo posto e avvicinarsi alla Juve capolista. L’Hellas è invece reduce dal pareggio a San Siro contro il Milan.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Pochi dubbi per Simone Inzaghi, che potrebbe confermare l’11 sceso in campo con la Spal. Ballottaggio in difesa tra Patric e Bastos, Parolo cerca spazio in mediana, mentre in avanti non si toccano Immobile e Caicedo (complice l’infortunio di Correa). Nel Verona fuori Pazzini, in attacco Zaccagni e Borini alle spalle di Verre.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Borini; Verre. All.: Juric



DOVE VEDERLA IN TV - La partita tra Lazio e Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva, con inizio alle 20.45, su Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky).