Oggi vertice di mercato con Sarri in casa Lazio. Il Messaggero scrive che Fabiani presenterà la lista degli obiettivi alternativi ai big chiesti dall'allenatore. Il nodo da sciogliere è legato a Milinkovic-Savic, per il quale Lotito pretende più dei 25 milioni di euro delineati, nonostante il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno in caso di mancato accordo.