Ultimato l’allenamento di antivigilia in ottica Genoa da parte della Lazio. Riscaldamento, torelli ad alta intensità, rapidità e prove tattiche. Questo il programma odierno completato quasi interamente anche da Luiz Felipe. Il brasiliano ha saltato solamente le prove. Dalla prossima settimana è previsto il suo rientro totale in gruppo. Per gli altri, appunto, prima seduta tattica effettiva in attesa della rifinitura di domani pomeriggio.



SCATTANO LE PROVE – Come spesso accade a due giorni di distanza dalla gara (prevista domenica alle 12:30) Inzaghi ha leggermente mischiato le carte per tenere tutti sull’attenti. Provati sia Hoedt che Musacchio al centro della retroguardia, anche se al momento rimane in vantaggio l’olandese sull’argentino per sostituire lo squalificato Acerbi. Per il resto formazione confermata.



L’unico dubbio, oltre per il centro della retroguardia, risiede sulla fascia sinistra. Il ballottaggio sembra sorridere a Lulic, tra i migliori contro il Milan, con Fares destinato alla panchina. Anche oggi non si sono allenati col resto della squadra Armini, Escalante e Caicedo, ancora alle prese con la fascite plantare. Appuntamento a domani pomeriggio l’ultimo allenamento in ottica Genoa.