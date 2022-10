Via libera ai laziali per la trasferta in casa del Feyenoord. I sostenitori biancocelesti - a differenza di quanto avvenuto per il match di andata, quando l'Olimpico fu precluso agli olandesi - potranno quindi raggiungere Rotterdam al seguito della squadra per sostenerla nell'ultimo impegno, presumibilmente decisivo, del girone F di Europa League.



La Lazio ha comunicato oggi, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, che la vendita libera per i biglietti per il settore ospiti partirà da giovedì 20 alle ore 18:45.