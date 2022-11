L'assenza disi è sentita parecchio ieri allo Stadium. Lo ha detto anche Pedro nel post partita di Juventus-Lazio . Ma più pensate ancora, in generale, per i biancocelesti è non avere in rosa un sostituto di ruolo per il bomber., magari da inserire già a gennaio in vista della seconda parte di stagione.I nomi su tavolo li riporta questa mattina Il Tempo, a cominciare dalla suggestione, classe 2001 del Chelsea con passaporto inglese e albanese. I blues però sparano alto per il suo cartellino e sembrano intenzionati a puntare su di lui per il futuro. Meno complesse le piste che portano a profili nostrani, per altro già vagliati in passato.della Samp, che piace molto a Sarri, accetterebbe di venire a fare il comprimario a Roma per il periodo finale della sua carriera (compirà 36 anni ad agosto). In estate sembrava a un passo, ma poi ci fu il dietrofront improvviso di Lotito e Tare. L'operazione potrebbe comunque essere rimessa in piedi a costi contenuti. Altrimenti c'è, in uscita dall'Hellas. Con gli scaligeri i rapporti sono ottimi, visti i recenti affari per Zacccagni, Casale e Cancellieri, oltre ai colloqui - per ora solo informali - su Ilic. Chissà che l'asse Roma-Verona non possa surriscaldarsi ancora una volta nelle prossime settimane