Quarto infortunio dell'anno per Immobile. Il terzo consecutivo ai flessori. Ennesima tegola, che aumenta i rimpianti in casa Lazio, per non avere a disposizione una riserva di ruolo. Una situazione che lo stesso Ciro aveva preventivato e avrebbe voluto evitare.



LA RICHIESTA - Questa mattina infatti Il Messaggero svela un retroscena di mercato che risale all'estate scorsa. Immobile aveva fatto presente che sarebbe servito qualcuno per poterlo sostituire all'occorrenza e suggerì il nome di Caputo. La società però bocciò l'idea, per motivi legati all'età del calciatore oggi all'Empoli. La troppa concorrenza nel suo ruolo non ha mai giovato al numero 17 in carriera, ma il centravanti biancoceleste in primis era consapevole già mesi fa che non avrebbe potuto giocarle tutte in stagione. E questo non è nemmeno l'unico mito sfatato, secondo il quotidiano.



IL VETO - Sempre sul Messaggero di oggi si legge che a gennaio Tare aveva anche concluso l'acquisto di un attaccante. Era Roland Sallai, che resta comunque un obiettivo concreto per giugno, ma che poteva trovarsi già a Formello, se non fosse arrivato il veto di Lotito. La motivazione ufficiale, che ha fatto già molto discutere nelle settimane passate, è quella di non voler "turbare la serenità dello spogliatoio". Di sicuro chi ora è molto turbato è Sarri, che si trova a dover affrontare i prossimi delicati impegni, tra campionato e coppa, senza un punto di riferimento come il bomber partenopeo lì davanti.